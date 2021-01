Giovani Farmacisti, un biscegliese nel nuovo consiglio direttivo provinciale

Un biscegliese è stato eletto nel nuovo consiglio direttivo dell’associazione Giovani Farmacisti della Provincia di Bari, l’Agifar: il nuovo Presidente dei Revisori dei Conti è Claudio Di Gennaro.

“Nel prossimo triennio 2021-23 avrò l’onore e l’onere di far parte del consiglio provinciale Bari e Bat dell’Agifar – Associazione dei giovani farmacisti, in qualità consigliere e presidente del collegio dei revisori dei conti”, scrive il dott. Di Gennaro sul personale profilo Facebook, “Ringrazio tutti i colleghi di questo bellissimo gruppo per la fiducia, mi impegnerò al meglio per trasformare questa prima esperienza ‘istituzionale’ in una solida collaborazione“.

Presidente del nuovo organo direttivo è Dino Spinelli, di Acquaviva delle Fonti. Agifar opera con lo scopo di rappresentare un valido strumento di lavoro per affrontare le problematiche che si incontrano quotidianamente nelle varie sfaccettature che angolano il mondo del farmaco e irrobustire il ruolo sociale e professionale del farmacista.



CONSIGLIO DIRETTIVO



PRESIDENTE Dott. Candido SPINELLI (Acquaviva delle Fonti – BA)

VICE-PRESIDENTE Dott.ssa Maria Pia FERRANTE (Adelfia – BA)

SEGRETARIO Dott.ssa Federica FACCITONDO (Bari – BA)

TESORIERE Dott. Roberto CAPOZZA (Andria – BA)

CONSIGLIERE Dott.ssa Vittoria LEONE (Santeremo in Colle – BA)

CONSIGLIERE Dott.ssa Rosangela DI DONNA (Rutigliano – BA)

CONSIGLIERE Dott.ssa Margherita CICINELLI



REVISORI DEI CONTI

PRESIDENTE Dott. Claudio DI GENNARO (Bisceglie – BT)

EFFETTIVO Dott. Michele TEDONE (Toritto – BA)

EFFETTIVO Dott.ssa Antonella RECCHIA (Toritto – BA)