Giovani 063 Amnesty International Bisceglie festeggia i 15 anni di attività / FOTO

Il Gruppo Giovani 063 di Amnesty International Bisceglie celebra oggi i 15 anni di attività e lo fa annunciando il passaggio di testimone dall’ex responsabile Alessandra Salerno, al termine del suo mandato biennale, a Valeria Ricchiuti, che per i prossimi due anni guiderà e rappresenterà la struttura biscegliese della Sezione Italiana di Amnesty International.

I giovani del 2006 adesso sono adulti professionisti e in gran parte hanno intrapreso percorsi che li hanno condotti lontano da Bisceglie e dal suo Gruppo Giovani, ma non dall’attivismo, che continuano a vivere in maniera sempre accorata e personale.

In questi 15 anni di costante presenza sul territorio l’attivismo è stato declinato in ogni sua forma possibile: sono stati allestiti decine di banchetti, raccolte migliaia di firme, organizzati molteplici ed eterogenei eventi a beneficio della cittadinanza, sono state chiamate a raccolta in piazza migliaia di persone, sono stati formati nelle classi migliaia di studenti ed è stato diffuso capillarmente il verbo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, caposaldo di Amnesty International e di chiunque abbia a cuore la difesa dei diritti umani.

“Ricordando ancora una volta il mantra “meglio accendere una candela che maledire l’oscurità!” e stringendoci attorno alla candela avvolta dal filo spinato, simbolo di Amnesty International, tiriamo un profondo respiro e soffiamo – conclude la nota – perché oggi è il nostro compleanno e desideriamo ogni giorno, sempre di più, diritti per tutti”.