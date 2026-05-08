Giorno Memoria vittime del terrorismo, Bisceglie celebra Aldo Moro con due appuntamenti

Sabato 9 maggio 2026, in occasione del Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi, sono previsti due momenti commemorativi in ricordo di Aldo Moro e degli uomini della sua scorta.

Il primo appuntamento è alle ore 10 in via Aldo Moro, dove sarà deposta una corona di alloro nei pressi della targa dedicata allo statista. A seguire, la liturgia della Parola, officiata da don Aurelio Carella, parroco della Madonna di Passavia, insieme agli interventi istituzionali.

Alle ore 11 la commemorazione proseguirà in via Martiri di via Fani, con la deposizione di una seconda corona in memoria degli agenti Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio Rivera, Francesco Zizzi e Raffaele Iozzino. La benedizione sarà a officiata da don Michele Torre.