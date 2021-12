Giornata promozionale del Panzerotto, ecco pizzerie e panifici aderenti all’iniziativa

Una giornata interamente dedicata al panzerotto, indiscusso re della cucina tipica barese, è quella che hanno ideato alcuni titolari di pizzerie cittadine.

“I tre molini”, “Doppio zero”, “Scacciapensieri” e “Le tre fontane” promuoveranno giovedì 16 dicembre il panzerotto a solo un euro al pezzo anziché al classico costo di ciascuna pizzeria-rosticceria o panificio.

“Una piccola iniziativa pensata sia per promuovere uno dei nostri prodotti tipici e di qualità, sia per agevolare, in un momento così delicato, famiglie o gruppi più numerosi”, spiegano gli organizzatori.

Fritto o al forno, giovedì 16 dicembre, il panzerotto, dunque, nei locali aderenti all’iniziativa, costerà un solo euro.