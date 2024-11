Giornata per eliminazione violenza contro le donne, ecco le iniziative in programma a Bisceglie

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Bisceglie, come ogni anno, ha coordinato gli eventi che coinvolgono diverse realtà cittadine per sensibilizzare e riflettere su un tema di fondamentale importanza.

Accanto alle attività promosse dall’Ambito Territoriale Trani-Bisceglie e dal Centro Antiviolenza Save, inserite nel calendario della rassegna “Il filo che ci unisce”, il Comune ha arricchito il calendario con ulteriori appuntamenti, realizzati da associazioni locali e altri enti del territorio.

La rassegna “Il filo che ci unisce” si estenderà fino all’8 marzo, Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne. Questo progetto accoglie proposte di eventi, presentazioni e altre iniziative che affrontano i temi della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere. Per gli appuntamenti di SAVE, è necessaria la prenotazione scrivendo a savetrani@virgilio.it.

Questa pluralità di iniziative vuole essere un segnale forte di coinvolgimento e collaborazione per costruire una rete consapevole e attiva contro la violenza sulle donne.

La partecipazione agli eventi è gratuita e aperta a tutti. Di seguito, il programma completo:

I minori e la violenza di genere – a cura dell’Associazione Nazionale Avvocati Italiani, sezione di Trani

Data: 21 novembre

Orario: 16.00

Dove: Palazzo Tupputi

Noi quell* di Ziwanda? – a cura del Collettivo Transfemminista cittadino

Data: 24 novembre

Orario: 11.00

Dove: Palazzo Tupputi

#iovivo! shooting fotografico per tutte le donne che hanno deciso di dire basta alla violenza

Data: 25 novembre

Dove: FamilyLab (via Carrara Reddito 3)

Lotta per te stessa

Data: 25 novembre

Orario: dalle 17 alle 19

Dove: palestra Alpha Gym (via Dell’Olio, 18)

Sensibilizzazione presso Consultorio Familiare di Bisceglie (a cura del centro antiviolenza SAVE)

Data: 27 novembre

Orario: 9.00

Luogo: Via degli Aragonesi – Bisceglie

Sketch e Flash Mob – supermercati aderenti (a cura del centro antiviolenza SAVE)

Data: 30 novembre

Orario: 10.00

Luogo: supermercati di Trani e di Bisceglie

La drammatica attualità dei femminicidi. Ascoltiamo le donne SOLE – Rotary club Bisceglie e Centro antiviolenza Save con la partecipazione di Rotary club Andria

Data: 5 dicembre

Orario: 18.30

Luogo: Palazzo Tupputi

“Perché Malessere no!” – contest per le scuole secondarie di primo e secondo grado (a cura del centro antiviolenza SAVE)

Data: dal mese di novembre