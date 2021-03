Giornata nazionale vittime pandemia, Angarano: “Vicini a chi sta lottando contro virus”

“Oggi è la Giornata nazionale in memoria delle vittime di questa pandemia che ha sconvolto le nostre vite. Il 18 marzo 2020 fu il giorno delle file di camion carichi di bare a Bergamo, un’immagine triste che rimarrà simbolo di questa durissima emergenza sanitaria e del carico di enorme sofferenza che ha portato con sé”. A parlare è il Sindaco Angelantonio Angarano.

“Alle 11, in contemporanea nazionale, anche a Bisceglie abbiamo osservato un minuto di raccoglimento. Rivolgiamo un commosso pensiero a chi ci ha lasciato, spesso in solitudine – ricorda il primo cittadino – oltre centomila persone e stringiamo in un ideale, forte abbraccio le famiglie che hanno dovuto sopportare il peso della perdita. Siamo vicini a chi ancora oggi sta lottando contro il virus, con l’augurio di guarire presto. E rivolgiamo il nostro ‘grazie di cuore’ a tutti coloro che sono in prima linea nel contrasto al Covid-19”.

“Oggi dobbiamo continuare a lottare insieme, non possiamo fermarci – conclude il Sindaco Angarano – dobbiamo farlo anche per chi ci ha lasciato, con spirito di Comunità, resilienza, solidarietà e umanità”.