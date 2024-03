Giornata Mondiale dell’acqua con Unesco e Liceo “Da Vinci”

Ogni anno il Liceo “Da Vinci” di Bisceglie, coordinato dal Dirigente Scolastico prof. Donato Musci, con il Club per l’Unesco di Bisceglie, presieduto da Pina Catino, promuove le celebrazioni delle Giornate Mondiali Onu e Unesco nella ormai consueta modalità della “Passeggiata patrimoniale”. Una passeggiata per celebrare la Giornata mondiale dell’acqua, quest’anno dedicata al tema “Water for peace” (Acqua per la Pace).

La Giornata di attività di orientamento formativo che rientra nel Programma H 2 O Heritage, Habitat, Orienteering, riguarderà i territori di Gravina in Puglia e di Matera. Territori che solo a livello amministrativo sono distinti in province diverse e regioni diverse, ma che riguardano invece un contesto geologico unico e similare, tra le Murge e la Fossa bradanica. Difatti l’area della Necropoli di Padre Eterno e della Condotta Sant’Angelo Madonna della Stella, così come l’area della Cripta del Peccato Originale, rientrano nel Bacino del fiume Bradano.

Quest’anno gli studenti delle classi 3^B, 3^E , 4^C e 4^D indirizzi scientifico e OSA, visiteranno il cuore dell’altopiano murgiano alla scoperta di Gravina in Puglia e della Riserva naturale di San Giuliano. Una grande opportunità per una riflessione sui processi evolutivi del nostro territorio e far comprendere, agli studenti, l’importanza delle Scienze della Terra per l’intero Pianeta. Il percorso ricalcherà in parte il tracciato del “Cammino materano – Via Peuceta”.

Questa passeggiata alla scoperta di siti geologici e della gravina di Gravina è stata resa possibile grazie alla collaborazione con il Comune di Gravina in Puglia e con il sindaco dott. Fedele Lagreca, del dott. Ignazio Lovero – Consigliere Delegato alla Tutela e Valorizzazione dell’Habitat rupestre – e dell’Assessore arch. Vito Stimolo, che accoglieranno gli studenti e porgeranno il proprio saluto istituzionale.

L’evento è in coorganizzazione con il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” – Direttore geol. prof. Giuseppe Mastronuzzi, e con la SIGEA-APS (Società Italiana di Geologia Ambientale) – Presidente geol. Antonello Fiore. Faranno da guide lungo il percorso gravinese il prof. geol. Marcello Tropeano dell’Università di Bari e il geologo Massimiliano Marroccoli della Sigea Aps.

La Giornata di studio è patrocinata dall’Ordine dei Geologi della Puglia – Presidente geol. Giovanna Amedei. Le attività di orientamento formativo sono state progettate ed organizzate a livello scolastico per i ragazzi del Liceo “Da Vinci” dal Team di Orientamento del Liceo, dal geologo Salvatore Valletta – Sigea Aps e Presidente della Commissione Scienze della Terra e Sviluppo Sostenibile del Club per l’Unesco di Bisceglie.