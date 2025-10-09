Giornata Mondiale della Vista: screening oculistico ad oltre 200 pazienti all’ospedale di Bisceglie

Grande partecipazione all’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Bisceglie in occasione della Giornata Mondiale della Vista 2025, che ha visto oltre 200 pazienti sottoporsi a esami angio-OCT per la prevenzione delle maculopatie. L’iniziativa si inserisce nel programma internazionale promosso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dall’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (IAPB Italia Onlus), sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

Per la Asl Bt, la giornata di screening si è svolta proprio presso il presidio biscegliese diretto dalla dott.ssa Pierangela Nardella, alla presenza della Commissaria straordinaria dott.ssa Tiziana Dimatteo. Gli esami sono stati eseguiti dall’equipe della UOSVD Day Service Oculistica Bisceglie-Trani, diretta dal dott. Pasquale Attimonelli, che ha coordinato le attività cliniche della giornata.

La maculopatia è una malattia che colpisce la macula, la parte centrale della retina responsabile della visione nitida. Tra i sintomi più comuni figurano distorsione e sfocatura della visione centrale, rendendo difficoltose le attività quotidiane come la lettura o la guida. L’esame angio-OCT, eseguito in occasione della giornata, è un test non invasivo che consente di analizzare con precisione gli strati della retina e la rete vascolare senza necessità di iniezioni o accessi venosi.

Sebbene la maculopatia sia una patologia progressiva e irreversibile, la diagnosi precoce rappresenta un’arma fondamentale: grazie ai moderni trattamenti, è oggi possibile rallentarne o bloccarne il decorso, migliorando la qualità della vita dei pazienti. In particolare, la maculopatia essudativa, una delle forme più diffuse, può essere trattata efficacemente con terapia intravitreale eseguita in ambiente operatorio.