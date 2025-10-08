Giornata Mondiale della Vista, a Bisceglie screening gratuiti per prevenzione delle maculopatie

In occasione della Giornata Mondiale della Vista 2025, promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dall’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (IAPB Italia Onlus) sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, anche Bisceglie partecipa attivamente alla campagna nazionale di sensibilizzazione dedicata alla salute degli occhi.

L’iniziativa, che coinvolge l’intero territorio italiano attraverso le sedi UICI (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti), mira a richiamare l’attenzione di istituzioni e cittadini sull’importanza della prevenzione oculistica e dei controlli periodici, fondamentali per tutelare un bene prezioso come la vista in ogni fase della vita.

Giovedì 9 ottobre, presso l’UOSVD Day Service Oculistica Bisceglie – Trani, diretto dal dott. Pasquale Attimonelli, si terrà una giornata di screening gratuita dedicata alle maculopatie, dalle ore 9.00 alle 13.30. I cittadini interessati potranno prenotare la propria visita o richiedere informazioni contattando il numero 0883.483556.

La maculopatia, o degenerazione maculare, è una malattia che colpisce la macula, ossia la parte centrale della retina responsabile della visione fine e dei dettagli. Si tratta di una patologia progressiva e irreversibile, ma una diagnosi precoce può rallentarne o, in alcuni casi, bloccarne l’evoluzione. Tra i sintomi più comuni figurano distorsione e offuscamento della visione centrale, segnali che non vanno mai sottovalutati.

Attraverso questa giornata di prevenzione, l’ASL BT e l’UOSVD Day Service Oculistica ribadiscono l’importanza di prendersi cura della vista e di sottoporsi a controlli regolari, perché la prevenzione resta l’arma più efficace per garantire il benessere oculare e contrastare la cecità evitabile.