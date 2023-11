Giornata mondiale dei poveri, l’impegno del team Poliambulatorio Il buon Samaritano

Epass in prima linea per la Giornata mondiale dei Poveri. L’Arcidiocesi di Trani Barletta Bisceglie e la Caritas diocesana, con il supporto di alcune associazioni attive sul territorio, hanno infatti organizzato una giornata di riflessione e sostegno concreto alle persone più povere. L’appuntamento è a San Ferdinando di Puglia, nella mattinata di domenica 19 novembre.

Il team del Poliambulatorio Il buon Samaritano sarà a disposizione negli spazi della parrocchia di San Ferdinando Re per effettuare a persone in condizioni di marginalità sociale ed economica visite mediche in diversi campi: visita urologica per la prevenzione del carcinoma prostatico con eventuale ecografia dell’apparato urinario, visita nefrologica, consulenza pneuomologica, visita cardiologica ed elettrocardiogramma con cardiologo, ecografia mammaria per donne di età compresa tra i 20 e i 29 anni, ecografia addome, ecografia della tiroide, visita onco-immunoematologica, visita pediatrica e neonatologica, visita ortopedica e visita fisiatrica.

“Come già fatto lo scorso anno – le parole del dott. Andrea Dell’Olio, direttore sanitario del Poliambulatorio Il buon Samaritano – anche per questa Giornata mondiale dei poveri saremo a disposizione di chi, per varie ragioni sociali ed economiche, non riesce ad accedere alle cure. Lo facciamo ogni giorno all’Epass, con il sostegno di tanti volontari, accogliendo centinaia di persone e fornendo visite mediche specialistiche che, altrimenti, gli utenti non farebbero”.