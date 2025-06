Giornata Mondiale degli Oceani: a Bisceglie una mattinata tra scienza, mare e ambiente

In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani 2025, incentrata sul tema “Wonder: Sustaining What Sustains Us” – “Meraviglia: sostenere ciò che ci sostiene”, il Club per l’UNESCO di Bisceglie e il Liceo “Leonardo da Vinci” promuovono un’iniziativa educativa e immersiva dedicata alla scoperta delle meraviglie e dei segreti del mare. L’evento si svolgerà sabato 7 giugno a partire dalle 8:30 presso il Porto Turistico Marina Resort “Bisceglie Approdi”.

Un programma pensato per stimolare nei giovani la curiosità scientifica e la consapevolezza ambientale, coinvolgendo le classi 1AC, 1B, 2AL e 4D in attività guidate da esperti in collaborazione con il Circolo della Vela, la SIGEA–APS (Società Italiana di Geologia Ambientale), la Capitaneria di Porto di Barletta e numerosi enti locali.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Angelantonio Angarano, del Comandante della Capitaneria Antonino Indelicato, del Presidente dei Geologi pugliesi Giovanni Caputo, e dei rappresentanti di Bisceglie Approdi, Circolo della Vela, e del Club UNESCO Bisceglie, prenderanno il via le attività formative: una lezione sui “Lineamenti geomorfologici della costa BAT” con focus sulla litoranea di Bisceglie, a cura del geologo Raffaele Lopez; dimostrazioni pratiche sui segnali di soccorso in mare a cura del Secondo Capo Francesco Pesce; lezioni su nodi marinari, mappe nautiche, antichi mestieri della marineria e una dimostrazione di SUP promossa dal Circolo della Vela.

L’iniziativa è patrocinata dalla Città di Bisceglie, dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Barletta, dall’Ordine dei Geologi della Puglia e dal Consiglio d’Europa – Ufficio di Venezia. La giornata culminerà con una navigazione didattica nel porto, dove gli studenti potranno dialogare direttamente con i professionisti del mare.