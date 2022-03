Giornata Mondiale Autismo, Ambito sociale Trani-Bisceglie presenta evento “La Gioia è Blu”

L’Ambito Territoriale n.5 Trani-Bisceglie, in occasione del 2 Aprile, Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo, istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU, presenta l’Evento “La Gioia è Blu”.

La giornata è rivolta alle scuole primarie e secondarie di primo grado di Trani e Bisceglie ed ideato nell’ambito del Servizio di Assistenza Educativa Specialistica per l’autonomia e la comunicazione rivolto agli alunni con disabilità delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, gestito dalla Cooperativa Sociale S.A.I.D.

L’evento, previsto alle ore 10 dal 2° Circolo Didattico “Mons. Petronelli” di Trani, rappresenta una occasione di festa a conclusione di un percorso di sensibilizzazione avviato con l’indizione del Concorso a tema “LA GIOIA di… conoscere e condividere”, aperto fino al 28 marzo ai singoli alunni o gruppi classe chiamati a realizzare delle opere di arte figurativa (disegni, fotografie, cartelloni, installazioni, etc.) con l’uso delle tonalità del blu ed aventi come tema la condivisione e l’inclusione delle diversabilità.

La giornata del 2 Aprile sarà dedicata alla presentazione delle opere realizzate dagli alunni ed esposte in una mostra, ed alla premiazione delle 3 opere più significative, che saranno selezionate da una giuria composta da rappresentanti delle istituzioni pubbliche e del mondo dell’associazionismo. I premi in palio sono: Un tablet per il primo classificato; Materiale Didattico LIM per il secondo classificato e buono materiale scolastico per il terzo classificato. Si proseguirà con la visita del “Muro della Gioia”, appositamente allestito con immagini di condivisione, solidarietà e felicità tratte dal mondo cinematografico, sportivo ed artistico, a cura dell’equipe del Servizio. L’evento si concluderà con il lancio di palloncini blu e lanterne e con lo scatto di un’istantanea di tutti i partecipanti.

L’iniziativa nata grazie all’attenzione dell’assessore alle Politiche Sociali di Trani – Avv. Rondinone e dell’assessore alle Politiche Sociali di Bisceglie – Avv. Rigante, nonchè del Vice-Sindaco con delega alle Politiche attive per le Diversabilità del Comune di Trani – Avv. Ferrante, “rappresenta un percorso educativo avente lo scopo di sensibilizzare ed educare i piccoli cittadini al rispetto dell’uguaglianza e delle diversità, alla conoscenza delle diversabilità e dei bisogni speciali dei propri coetanei, affinchè si coltivi e pratichi la cultura della conoscenza, della condivisione e dell’inclusione sin da piccoli”