Giornata memoria vittime terrorismo, tributo in via Aldo Moro e via Martiri di via Fani

Lunedì 9 maggio, giorno dell’uccisione di Aldo Moro (ma anche di Peppino Impastato), ricorre la Giornata in memoria delle vittime del terrorismo, istituita con apposita legge il 4 maggio 2007.

La Civica Amministrazione di Bisceglie celebrerà il ricordo dello statista pugliese e onorerà il sacrificio degli agenti della scorta, Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Francesco Zizzi, Raffaele Iozzino e Giulio Rivera, trucidati in via Fani il 16 marzo del 1978. Un pensiero sarà rivolto a tutti i Caduti per la libertà e la democrazia, contro la violenza e la sopraffazione del terrorismo interno ed internazionale.

Il Sindaco Angelantonio Angarano, alla presenza di Autorità civili e militari, alle ore 10 deporrà una corona di alloro in via Aldo Moro, davanti alla lapide che ricorda il Presidente della Democrazia Cristiana. Alla liturgia della parola officiata da Don Franco Lorusso, parroco della chiesa della Madonna di Passavia, seguirà l’intervento del Primo cittadino. Alle ore 11 è in programma, inoltre, la deposizione di una corona d’alloro in via Martiri di via Fani.

La cittadinanza è invitata a partecipare.