Giornata gastronomia sostenibile, al Giardino Veneziani c’è “Bisceglie a tavola!”

In occasione della Giornata Internazionale per la gastronomia sostenibile, celebrata dalle Nazioni Unite, l’associazione giovanile MUVT ha organizzato in collaborazione con Biscegliegram “Bisceglie a tavola!”, evento perevisto per oggi, dalle ore 20, al Giardino Botanico Veneziani.

Prenderanno parte all’iniziativa realtà gastronomiche biscegliesi come Mastrototaro Food, Il Sospiro di Bisceglie, Puglia nell’Orto, Antichi Orti e Azienda Agricoltura in Comunione che interverranno per raccontare la loro storia e come avviene la realizzazione dei prodotti. Inoltre, sarà possibile degustarli ed eventualmente acquistarli.

Obiettivo principale dell’iniziativa è quello di dare visibilità ai prodotti di qualità del nostro territorio, nonché sostenere l’economia locale: Muvt infatti è impegnata nella valorizzazione del territorio, mentre Biscegliegram è da tempo attiva nella divulgazione della cultura e della storia biscegliese sui suoi canali social.

L’iniziativa verrà svolta nel pieno rispetto delle normative anti-Covid in vigore.