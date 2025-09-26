Giornata Europea del Patrimonio 2025 a Bisceglie: un viaggio tra architettura e arte

L’edizione 2025 della Giornata Europea del Patrimonio, organizzata dal Circolo dei Lettori – Presidio del Libro di Bisceglie e dal Club per l’UNESCO di Bisceglie, avrà come tema “Patrimonio e Architettura: Finestre sul Passato, Porte sul Futuro – Un viaggio chiamato Oriente”. L’appuntamento pone al centro due patrimoni identitari della città: il complesso architettonico dell’Opera Don Uva e l’opera pittorica di Leonardo De Mango, con l’obiettivo di sottolineare come il territorio biscegliese rappresenti un simbolo di identità culturale a livello locale, nazionale e internazionale.

Sabato 27 settembre la giornata si aprirà presso la Sala Congressi di Universo Salute Opera Don Uva con un convegno, in programma dalle 9:30, che vedrà tra i relatori il dottor Giacinto La Notte, già consigliere ADSI Puglia. Nella sua relazione “Dalla Cappella di S. Maria delle Grazie alla Chiesa di S. Agostino”, La Notte illustrerà, anche attraverso immagini, il percorso storico che ha trasformato una piccola cappella rurale del XVI secolo nella sede di un convento francescano nel XVIII secolo, ricostruita poi dagli Agostiniani in stile neoclassico nel XIX secolo, fino a diventare la culla della Casa della Divina Provvidenza voluta da Don Uva.

Il tema scelto quest’anno coincide con il 50° anniversario dell’“Anno Europeo del Patrimonio Architettonico” del 1975, iniziativa storica del Consiglio d’Europa che ha sancito il valore del patrimonio architettonico come pilastro della qualità della vita e della conservazione culturale.

Alla giornata interverranno per i saluti istituzionali il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, e il direttore amministrativo di Universo Salute, Marcello Paduanelli. Il coordinamento sarà affidato a Rosa Leuci, presidente onorario del Circolo dei Lettori, e a Pina Catino, presidente del Club per l’UNESCO di Bisceglie.

L’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di Bisceglie e di ADSI Puglia, vede la partecipazione del Consiglio d’Europa – Ufficio di Venezia, confermando il respiro internazionale della Giornata Europea del Patrimonio 2025.