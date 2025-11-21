Giornata di sensibilizzazione contro la violenza di genere al Consultorio Familiare di Bisceglie

In occasione della Settimana dei Servizi Gratuiti dedicati alle donne vittime di violenza, promossa da Fondazione Onda nell’ambito del circuito “Bollini Rosa”, il Consultorio Familiare di Bisceglie del Distretto 5 ASL BT ha ospitato oggi, 21 novembre, una giornata di sensibilizzazione dedicata alla prevenzione della violenza di genere.

L’incontro è stato organizzato in collaborazione con gli operatori del Centro Antiviolenza “SAVE”, che hanno dialogato con le utenti del Consultorio insieme al personale sanitario e medico. Nel corso dell’iniziativa sono state condivise informazioni utili sui servizi messi a disposizione dalle strutture ospedaliere e dai Centri Antiviolenza presenti sul territorio, con particolare attenzione al sostegno immediato e alla protezione delle vittime.

Questi open-day rappresentano un tassello fondamentale nella lotta alla violenza, poiché offrono un’occasione di informazione diretta a chi spesso ignora di poter contare su riferimenti istituzionali competenti e disponibili. Tra gli strumenti principali ricordati durante l’appuntamento, il numero nazionale 1522 Antiviolenza e Stalking, attivo 24 ore su 24 e gratuito, punto di primo contatto per chi ha bisogno di aiuto.