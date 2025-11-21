In occasione della Settimana dei Servizi Gratuiti dedicati alle donne vittime di violenza, promossa da Fondazione Onda nell’ambito del circuito “Bollini Rosa”, il Consultorio Familiare di Bisceglie del Distretto 5 ASL BT ha ospitato oggi, 21 novembre, una giornata di sensibilizzazione dedicata alla prevenzione della violenza di genere.
L’incontro è stato organizzato in collaborazione con gli operatori del Centro Antiviolenza “SAVE”, che hanno dialogato con le utenti del Consultorio insieme al personale sanitario e medico. Nel corso dell’iniziativa sono state condivise informazioni utili sui servizi messi a disposizione dalle strutture ospedaliere e dai Centri Antiviolenza presenti sul territorio, con particolare attenzione al sostegno immediato e alla protezione delle vittime.
Questi open-day rappresentano un tassello fondamentale nella lotta alla violenza, poiché offrono un’occasione di informazione diretta a chi spesso ignora di poter contare su riferimenti istituzionali competenti e disponibili. Tra gli strumenti principali ricordati durante l’appuntamento, il numero nazionale 1522 Antiviolenza e Stalking, attivo 24 ore su 24 e gratuito, punto di primo contatto per chi ha bisogno di aiuto.