Giornata della Ristorazione 2025, le iniziative di Confcommercio Bisceglie

In occasione della Giornata della Ristorazione 2025 promossa dalla Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Confcommercio Bisceglie ha organizzato due iniziative che hanno coinvolto studenti, ristoratori e il mondo della comunicazione digitale.

Martedì 13 maggio la giornata si è aperta con “A scuola di focaccia biscegliese!” presso il Primo Circolo Didattico “Edmondo De Amicis” di Bisceglie.

Bambini e docenti hanno assistito in diretta alla preparazione della tradizionale focaccia biscegliese, apprendendone i segreti grazie alla partecipazione attiva dei soci di AssoLocali, guidati dal presidente Andrea Ferrante, in stretta collaborazione con Giuseppe Frizzale, Vicepresidente di Cooking Solution, che ha contribuito all’organizzazione e alla riuscita dell’appuntamento. Fondamentale anche l’intervento dell’illustratrice Lucrezia Mastrapasqua, che ha saputo coinvolgere i piccoli raccontando con entusiasmo la storia della “Gallinella Rossa”. Prezioso il contributo fattivo di Katia Todisco, che ha curato con dedizione e competenza l’organizzazione generale delle due attività.

A seguire, la blogger Nunzia Bellomo ha visitato due ristoranti di Bisceglie in cui gli chef hanno reinterpretato in chiave creativa il tema nazionale della manifestazione: l’uovo, simbolo scelto da FIPE per rappresentare rinascita, speranza e versatilità in cucina.

Nel primo ristorante è stato proposto un raffinato piatto dal titolo “Uovo 65°, asparagi croccanti e fonduta di caciocavallo podolico”, un perfetto equilibrio tra tradizione e tecnica. Nel secondo ristorante, lo chef ha presentato “Tortello all’uovo ripieno di burrata su crema di piselli e polvere di guanciale”, una creazione dal sapore deciso e avvolgente, che ha valorizzato i prodotti del territorio.

I piatti sono stati documentati in due video diffusi sui canali social ufficiali di Confcommercio e Fipe insieme alle foto dell’iniziativa scolastica.

“La riuscita di queste attività conferma il valore dell’ospitalità e della cultura gastronomica locale, ma soprattutto testimonia l’impegno costante di Confcommercio Bisceglie nell’ottica della promozione di iniziative mirate a unire tradizione, educazione e valorizzazione del territorio”, ha dichiarato Leo Carriera, Presidente di Confcommercio Bisceglie.

Un sentito ringraziamento va al Presidente di Confcommercio Bari-BAT, Vito D’Ingeo, e al Direttore Mauro Portoso, i quali hanno accolto da subito favorevolmente la proposta avanzata da Confcommercio Bisceglie di partecipare a questo evento di grande rilevanza, riconoscendone il valore come concreta opportunità di promozione delle tradizioni e delle eccellenze enogastronomiche locali, nonché come significativo momento di crescita culturale e valorizzazione del territorio.