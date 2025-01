Giornata della Memoria, Circolo Arci: “Non possiamo ignorare che quel ‘mai più’ è stato tradito”

“Oggi, 27 gennaio, Giornata della Memoria, ricordiamo l’orrore della Shoah e il genocidio nazifascista. Ma ricordare non può e non deve fermarsi alla semplice commemorazione di quel tragico passato”. Comincia con queste parole la nota a firma Circolo Arci “Oltre i confini” di Bisceglie.

“Mai più era il grido che avrebbe dovuto guidare il mondo, ma oggi, 80 anni dopo – prosegue – non possiamo ignorare che quel ‘mai più’ è stato tradito. Autoritarismo, militarizzazione, guerre, genocidi: lo scenario che speravamo di lasciarci alle spalle continua a ripetersi, a volte sotto i nostri occhi, a volte con il nostro silenzio”.

“La memoria non serve a niente se non è azione, consapevolezza e responsabilità collettiva. Troppo spesso ci concentriamo su chi ha commesso i crimini, dimenticando che i genocidi e le tragedie della storia sono stati possibili anche grazie all’ignavia e all’indifferenza. Chi chiude gli occhi, chi guarda dall’altra parte, chi sceglie il silenzio è complice. La responsabilità dell’Occidente, ieri come oggi, è quella di non avere il coraggio di opporsi a chi semina odio, violenza e morte. Gaza è il simbolo del fallimento della comunità internazionale: le promesse di pace e giustizia si infrangono contro muri, bombe e vite di innocenti spezzate. L’orrore non è finito. E la memoria – concludono gli esponenti del Circolo Arci – se deve avere un senso, deve essere una denuncia contro ogni sopruso e ogni violazione dei diritti umani. Deve essere un impegno quotidiano”.