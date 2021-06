Giornata della Marina militare, anche a Bisceglie cerimonia nel 160° anniversario / FOTO

Oggi ricorre la Giornata della Marina militare nel 160° anniversario dalla sua nascita, ed anche Bisceglie ha onorato questa importante ricorrenza.

“Nella cerimonia di alzabandiera organizzata dall’Anmi abbiamo onorato la memoria dei marinai caduti in guerra e l’impegno quotidiano della Marina Militare – ha dichiarato il sindaco Angelantonio Angarano – non solo nel garantire la sicurezza in mare ma anche in attività di supporto alla popolazione, soccorso e assistenza medico-sanitaria, come avvenuto in questa emergenza Covid”.

“Il nostro pensiero oggi va anche ai marinai civili che hanno perso la vita mentre svolgevano il loro lavoro, tra i quali diversi biscegliesi come il 16enne Giovanni Dell’Olio – ricorda il primo cittadino – vittima di un tragico incidente a bordo del motopeschereccio “Nuova Santa Barbara I” nelle acque di San Benedetto del Tronto. Onore a tutti i marinai”.