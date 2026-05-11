Giornata della Legalità, evento promosso da Confcommercio a Palazzo Tupputi

Si terrà mercoledì 13 maggio la tredicesima edizione della Giornata nazionale di Confcommercio “Legalità, ci piace”, appuntamento annuale dedicato alla promozione della cultura della legalità economica e della sicurezza urbana. L’iniziativa, promossa da Confcommercio a livello nazionale e organizzata sul territorio da Confcommercio Bari-BAT, rappresenta un momento di confronto sui temi della sicurezza nelle città e sugli effetti dei fenomeni illegali che colpiscono il tessuto economico e sociale, con particolare riferimento alle imprese del terziario di mercato.

Alle ore 9.30, a Palazzo Tupputi prenderanno parte, la Prefetta della BAT Flavia Anania, il Questore Alfredo Fabbrocini, il sindaco Angelantonio Angarano, insieme ad autorevoli rappresentanti istituzionali, amministratori locali dei Comuni della Provincia BAT e autorità di pubblica sicurezza, per dialogare su di un momento particolarmente delicato per il territorio BAT, recentemente interessato da episodi criminosi che hanno riacceso il dibattito pubblico sul tema della sicurezza urbana e della tutela delle attività economiche.

Ad aprire il confronto sarà il presidente di Confcommercio Bisceglie Leo Carriera, che sottolinea la necessità di reagire con determinazione e spirito di comunità: “Non possiamo permetterci che episodi criminosi come quelli avvenuti nei giorni scorsi a Bisceglie alimentino un clima di paura o addirittura di rassegnazione. La forte presenza delle forze dell’ordine sul territorio rappresenta un segnale importante che la città attendeva e che va sostenuto con convinzione”. Bisceglie deve continuare a vivere, a mantenere vivi i suoi luoghi di incontro, le attività commerciali, le piazze e il senso stesso di comunità. Il commercio, la ristorazione e le attività di servizio sono presidi sociali fondamentali e devono poter lavorare in condizioni di serenità e sicurezza. Questo racconteremo il 13 maggio: parleremo di coesione, di intenti comuni, di sviluppo e soprattutto di legalità”.