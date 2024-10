Giornata degli Animali, Enpa Bisceglie lancia gli affidi temporanei

Questo weekend torna la Giornata degli Animali Enpa, dedicata quest’anno agli affidi temporanei, un tema cruciale per migliorare il benessere degli animali in attesa di una famiglia definitiva. Il 6 ottobre l’Enpa di Bisceglie sarà presente con i suoi volontari in via Aldo Moro dalle ore 17:30 presenteranno la campagna “Adoption Box” sugli affidi temporanei.

Il concept della campagna Enpa gioca provocatoriamente sul concetto dei cofanetti regalo, ormai famosi per offrire esperienze di vario tipo. Ma le “Adoption Box” Enpa non sono regali, non sono attività da fare tra un impegno e l’altro o da regalare ad un compleanno, sono piuttosto strumenti divulgativi per incuriosire e invitare le persone a scoprire un’esperienza intensa, significativa, profonda e impattante: l’affido temporaneo. Accogliere temporaneamente un cane o un gatto è una forma di volontariato utile a migliorare il benessere degli animali in attesa di adozione definitiva. (Foto di Marino Tattoli)