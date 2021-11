Giornata contro violenza sulle donne, Silvestris: “Vittime non devono sentirsi sole”

“Le vittime di violenza non devono sentirsi sole ed è importante far sapere loro che esiste una rete di protezione sociale su cui poter contare, pronta ad accogliere loro e le loro richieste, a fornire indicazioni, dare sostegno per individuare il percorso più adatto alle singole esperienze di vita, con l’obiettivo finale di liberare le donne dalla prigionia della violenza e supportarle nella costruzione della nuova vita”. È questo il messaggio di Sergio Silvestris, presidente di Associazione Borgo Antico, nella Giornata contro la violenza sulle donne.

“Un grazie va a chi ogni giorno si impegna per contrastare e prevenire tutti quei comportamenti che ledono le donne fisicamente, psicologicamente e nella loro dignità”, scrive Silvestris, che coglie l’occasione anche di ribadire i riferimenti utili da contattare in caso di violenza e che qui di seguito riportiamo: Carabinieri – 112; Polizia di Stato – 113; Emergenza sanitaria – 118; Numero verde antiviolenza – 1522 (attivo 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno, gratuito sia da rete fissa che mobile).