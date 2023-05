«Gimkana della ciliegia», Ludobike e Mastrototaro Food organizzano una biciclettata per bambini

Passare una mattinata all’insegna dello sport, dell’aria pulita e della sana alimentazione. Sono questi gli obiettivi della «Gimkana della ciliegia», iniziativa che avrà luogo nella mattinata di domenica 21 maggio. L’attività, organizzata da A.S.D. Ludobike e Mastrototaro Food, in sinergia con il Servizio Civile Nazionale e la pagina instagram Biscegliegram, è gratuita e aperta a tutti i bambini. Partendo dalla sede di Mastrototaro Foods (in via S. Andrea, 299) alle ore 10, i ciclisti percorreranno un itinerario nella natura, lontano dalle vie trafficate, e avranno modo di degustare una delle prelibatezze locali più celebri: la ciliegia di Bisceglie.

«Siamo estremamente orgogliosi e grati», dichiara l’associazione Ludobike, «per l’attenzione dimostrata a questo tipo di iniziative alla Mastrototaro Food, in particolar modo a Mauro Mastrototaro, imprenditore molto apprezzato sia a livello nazionale che internazionale».