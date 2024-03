“Giallo Donna”, Confesercenti BAT invita i commercianti a colorare le vetrine di giallo

L’8 marzo Confesercenti BAT invita i commercianti a colorare le vetrine di giallo. “Nella settimana della Festa della Donna – si legge nella nota – il giallo sarà il colore dominante nelle vetrine cittadine”.

Confesercenti infatti per la Festa della donna lancia l’iniziativa “Giallo donna” invitando tutti i commercianti a dare spazio alla loro creatività allestendo le vetrine facendo ricorso al giallo come filo conduttore.

Una iniziativa voluta fortemente dalle coordinatrice del gruppo Imprenditoria Femminile Confesercenti Provinciale BAT, Antonella Parisi. “E’ giusto riflettete sul significato di questa giornata, dichiara la Parisi, aggiungendo però quel pizzico di giallo-luce necessario per continuare a valorizzare il ruolo della donna in campo imprenditoriale. Donna è sinonimo di vitalità, intraprendenza, coraggio, sacrificio ed operosità. Caratteristiche da sempre necessarie per superare gli ostacoli e tirare dritto verso l’obiettivo”.