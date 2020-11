Gesualdo (Ordine Psicologi Puglia): “Felici di fornire supporto nostri professionisti a istituzione scolastica”

Nei giorni scorsi è stato firmato un Protocollo d’Intesa tra la ministra dell’istruzione Lucia Azzolina e il Presidente dell’Ordine Nazionale degli Psicologi, David Lazzari, ed un accordo integrativo al Protocollo di Intesa che darà la possibilità di supportare gli studenti e le proprie famiglie, gli insegnanti e il personale scolastico.

“Apprezziamo l’avvio da parte di alcuni Dirigenti scolastici dei relativi bandi ed auspichiamo che l’intera rete scolastica pugliese possa beneficiare di tali opportunità per la salute delle famiglie, degli alunni e degli operatori scolastici” afferma il presidente dell’Ordine degli Psicologi di Puglia Vincenzo Gesualdo esprimendo piena disponibilità a costruire sinergie tra l’Ordine degli Psicologi Regionale e l’Ufficio Scolastico Regionale anche attraverso la eventuale stipula di un protocollo di intesa che possa comprendere le opportunità che pervengono dalla nuova legge regionale sulla psicologia scolastica.

“Siamo pronti a realizzare le azioni e le attività previste dagli accordi con la collaborazione di tutti i nostri colleghi, pronti come sempre a fare la propria parte e mettersi a disposizione della comunità, per accompagnarla in questo ennesimo delicato momento di dura prova a cui tutti noi siamo sottoposti” conclude Gesualdo.