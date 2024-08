Gestione emergenze pediatriche, all’ospedale di Bisceglie arriva un carrello innovativo

L’Unità Operativa di Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Bisceglie, sotto la direzione del dott. Donato Iacobone e con la collaborazione della coordinatrice infermieristica, dott.ssa Lucrezia Minervini, ha introdotto un carrello d’emergenza innovativo dedicato esclusivamente ai neonati e bambini. Un importante passo in avanti nella gestione delle emergenze pediatriche, poiché contribuisce a ridurre gli errori e a migliorare l’efficienza delle cure.

Il nuovo carrello d’emergenza pediatrica è dotato delle rivoluzionarie P.E.D.I. CARDS, uno strumento progettato per semplificare e accelerare le decisioni cliniche. Queste carte sono codificate con i colori in base al peso del paziente e forniscono informazioni immediate sul dosaggio e la diluizione dei farmaci, oltre a sostenere la scelta dei dispositivi medici appropriati. La combinazione delle P.E.D.I. CARDS con il nastro di Broselow, che determina il peso corporeo del paziente attraverso la misurazione della sua lunghezza, consente ai professionisti sanitari di agire rapidamente e con precisione.

“La gestione delle emergenze pediatriche richiede un alto livello di prontezza e precisione – ha dichiarato il dott. Donato Iacobone – con l’introduzione di questo carrello d’emergenza pediatrica, siamo in grado di fornire un supporto più efficace ai nostri piccoli pazienti, riducendo significativamente i margini di errore.”

Il progetto è stato sviluppato in sinergia con la Direzione Medica di Presidio diretta dalla dott.ssa Pierangela Nardella e l’unità operativa di Pediatria-Neonatologia guidata dal dott. Pasquale Ferrante: l’obiettivo è di implementare standard di cura avanzati, garantendo che ogni bambino riceva il miglior trattamento possibile in situazioni di emergenza.

“Questo nuovo carrello d’emergenza rappresenta un esempio concreto di come l’innovazione tecnologica possa essere integrata nella pratica clinica per migliorare significativamente la gestione delle emergenze”, dice Tiziana Dimatteo, Direttrice Generale Asl Bt.