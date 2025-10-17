“Genitori e Figli – Sparring Partners”: al via il laboratorio gratuito di Epass

Può un genitore essere un “avversario” costruttivo? Da questa riflessione nasce “Genitori e Figli – Sparring Partners”, il nuovo laboratorio esperienziale gratuito promosso dal Consultorio Familiare di Epass e dedicato ai genitori di adolescenti, con l’obiettivo di migliorare il dialogo e la comprensione reciproca all’interno delle famiglie.

Il percorso prenderà il via oggi 17 ottobre alle ore 19.00 con il primo incontro dal titolo “Capire l’adolescente oggi”, presso la sala Corsi di Epass. Gli appuntamenti successivi, anch’essi gratuiti, si terranno venerdì 30 ottobre (“Comunicare senza giudizio”), venerdì 14 novembre (“Conflitto e regole”) e venerdì 28 novembre (“La fiducia e l’autonomia”).

“Essere uno ‘sparring partner’ per un figlio – spiega Mauro Palmiotti, direttore del Consultorio familiare di Epass – non significa entrare in conflitto, ma avere il coraggio di confrontarsi, accompagnandolo nel percorso verso l’autonomia senza abdicare al proprio ruolo educativo”.

Il laboratorio sarà condotto da un’équipe multidisciplinare composta da psicologi, pedagogisti, assistenti sociali e consulenti familiari, e offrirà ai genitori strumenti pratici e momenti di confronto per affrontare con maggiore consapevolezza le sfide dell’adolescenza.

La partecipazione è gratuita ma a numero chiuso, previa iscrizione. Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi alla sede di Epass, contattare il numero 080 3927111 o scrivere su WhatsApp al 338 8520143 (dal lunedì al venerdì, dalle 18.00 alle 20.00).