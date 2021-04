Gal Ponte Lama, in arrivo 500mila euro per riqualificazione Mercato Ittico

Pubblicata sul BURP la graduatoria definitiva per interventi finalizzati alla valorizzazione di “Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca” finanziati dalla Misura 1.43 del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca 2014/2020. Nei primi posti di tale graduatoria figurano i progetti presentati dal Comuni di Bisceglie e Molfetta con il supporto tecnico del Gruppo di Azione Locale Ponte Lama.

“Investimenti necessari al miglioramento dell’infrastruttura del Mercato Ittico pubblico all’ingrosso del Comune di Bisceglie” è il titolo della progettualità che intende riqualificare un luogo nevralgico per il commercio del pescato della locale flottiglia peschereccia che, pur risentendo della crisi del settore, potrebbe, con adeguati interventi di potenziamento infrastrutturale, conservare e riconquistare un ruolo di assoluto protagonismo nei processi di smercio dell’ittico a livello regionale e nazionale.

Con i finanziamenti in arrivo sarà possibile, infatti, potenziare l’infrastruttura e relativa sala d’asta, le attrezzature, i macchinari e i relativi impianti migliorando le condizioni di igiene, qualità e sicurezza alimentare dei prodotti e l’efficienza energetica del Mercato stesso con uno stanziamento pari a 479.405,60 euro.