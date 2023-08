Gal Ponte Lama: “Dalla Terra al Mare”, percorso di degustazione e vendita al Palazzuolo

Nei giorni 5 – 6 – 7 agosto prende il via l’attività di consultazione territoriale per la stesura della nuova strategia di Sviluppo Locale nell’ambito della Festa dei Santi Patroni di Bisceglie, un evento che affonda le sue radici nella tradizione locale, diventa un’importante occasione d’incontro per decidere insieme sul futuro sviluppo del territorio. Il GAL Ponte Lama, raccogliendo infatti l’invito del Comitato Feste Patronali di Bisceglie, ha strutturato un vero e proprio calendario di attività. La piazza principale di Bisceglie, lato Palazzuolo, sarà dedicata alla valorizzazione delle eccellenze produttive locali, ad un incontro tecnico per approfondire il nuovo bando della Regione Puglia dedicato ai GAL, alla presentazione di nuovi progetti in cui il GAL Ponte Lama è coinvolto: il primo una sperimentazione per innovare il processo di commercializzazione dei prodotti agroalimentari locali, il secondo per favorire la sensibilizzazione sul tema biodiversità e inquinamento marino, taccando così tutti gli ambiti di interesse che in questi anni hanno caratterizzato le attività del GAL Ponte Lama.

Il calendario si è aperto alle ore 19.00 del 5 agosto p.v. con il Mercato “Dalla Terra al Mare, sempre nell’ambito dei festeggiamenti patronali: un percorso di degustazione e vendita, dall’agroalimentare all’artigianato locale, al turismo e al sociale, che avrà luogo sempre in Piazza Vittorio Emanuele II, lato Palazzuolo. In partnership con Confcommercio Bisceglie e l’Associazione Mercati in Città sono state tante le attività del territorio coinvolte.

Sempre nell’ambito del mercato “Dalla Terra al Mare” sarà presentato in anteprima nazionale un distributore automatico dedicato esclusivamente ai prodotti autentici pugliesi. Un’innovazione rivoluzionaria resa possibile grazie al progetto CRE. DI. SMART, finanziato dalla Sottomisura 16.2 del PSR Puglia 2014/2020, che vede come capofila il GAL Ponte Lama e coinvolge partner di prestigio come l’Università di Foggia, Cia Puglia, Confcooperative Puglia, Confagricoltura Bari, Aproli Bari e Tinada srl. L’evento sarà anche occasione per la cittadinanza locale di aderire al progetto, compilando la manifestazione di interesse e partecipare, così, alla fase di sperimentazione della SMARTCHAINH24.

Le attività si concluderanno lunedì 7 agosto, sempre con la presenza delle aziende del Mercato “Dalla Terra al Mare” e con l’incontro informativo relativo al progetto ECO.ADRI, in cui Daniela Salzedo, Direttore di Legambiente Puglia, illustrerà le tecniche di primo soccorso di specie marine in pericolo e riduzione dell’inquinamento in mare. È questo un progetto finanziato della Misura 1.40 del PO Feamp – Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di attività di pesca Sostenibili – e vanta un partenariato su scala nazionale che coinvolge Legambiente Puglia in qualità di capofila, il GAL Ponte Lama ancora per la Puglia, il GAL Vegal per il Veneto e Legambiente nazionale, del Veneto e di Padova.

L’intero programma nasce con tante nobili finalità: offrire un’opportunità di promozione e vendita a produttori a forte connotazione di autenticità; creare un’occasione di incontro e conoscenza diretta delle nuove opportunità di sviluppo offerte ai territori dalla Regione Puglia, conoscere in anteprima nazionale le funzionalità di un distributore automatico per i prodotti di Puglia, sensibilizzare sui temi della conservazione della biodiversità marina; tutto questo, per la prima volta, in un contesto dal grande valore storico-tradizionale come la Festa Patronale e nel pieno centro della vita cittadina locale.