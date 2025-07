Funerali coppia biscegliese, Sindaco Angarano proclama il lutto cittadino

In segno di cordoglio per la tragica scomparsa dei concittadini Emanuele Cosmai e Patrizia Firrao, che hanno perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto sull’autostrada A1, il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di giovedì 3 luglio 2025, giorno in cui si svolgeranno i funerali.

La cerimonia funebre si terrà giovedì 3 luglio alle ore 16:30 nella Basilica di San Giuseppe, all’interno del complesso Universo Salute – Opera Don Uva, in via Giovanni Bovio 76.

Nel corso della giornata di giovedì 3 luglio, quindi, si dispone:

1) l’esposizione delle bandiere a mezz’asta nelle sedi comunali;

2) la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche per tutta la giornata del lutto cittadino;

3) la sospensione dell’attività lavorativa negli esercizi commerciali, nelle imprese e nelle attività artigianali, dalle ore 16.00 e fino alla conclusione dei funerali, con l’abbassamento delle serrande;

4) la sospensione delle attività lavorative dei cantieri cittadini dalle ore 16.00 e fino alla conclusione dei funerali;

5) il divieto di attività ludiche, ricreative e di intrattenimento su suolo pubblico, unitamente ad ogni altro comportamento che contrasti con il carattere luttuoso della giornata.

Si invita tutti, indistintamente, in segno di raccoglimento e rispetto, ad osservare, in tutta la Città, in particolare dalle ore 16.00 e fino al termine delle esequie, il massimo silenzio, con attenzione alle emissioni sonore musicali, a quelle legate alla circolazione dei veicoli a motore, a qualsivoglia produzione di rumore o suono contrastante con il clima di raccoglimento indicato.