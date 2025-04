Francesco Giannella cittadino onorario di Bisceglie: riconoscimento unanime per impegno nella giustizia

Il magistrato Francesco Giannella è ufficialmente cittadino onorario della Città di Bisceglie. L’importante riconoscimento è stato deliberato all’unanimità dal Consiglio Comunale riunitosi martedì 29 aprile, su proposta del Sindaco Angelantonio Angarano e dopo la prima approvazione in Giunta.

Il conferimento della cittadinanza onoraria rappresenta una testimonianza pubblica di stima verso chi, come il procuratore Giannella, ha dedicato la propria vita alla difesa della legalità e della giustizia. Il Consiglio ha infatti riconosciuto il suo “personale e straordinario impegno al servizio dello Stato e della giustizia, per il miglioramento della qualità della vita e della convivenza sociale”.

Secondo il regolamento comunale, il conferimento sarà ufficializzato con una cerimonia pubblica alla presenza del dott. Giannella, durante la quale gli sarà consegnata una pergamena che riporterà l’atto, la motivazione e le firme del Sindaco e del Presidente del Consiglio Comunale.

Parole cariche di significato quelle espresse dal Sindaco Angarano: “La presenza del Procuratore Francesco Giannella tra i cittadini di Bisceglie è un onore per l’intera Città. Con questo gesto, vogliamo esprimere gratitudine e rispetto per la persona e per il servitore dello Stato, per una vita improntata alla promozione della legalità, dei diritti, della giustizia sociale”.

Un riconoscimento che, proprio nell’anno dedicato al ricordo del biscegliese Sergio Cosmai – assassinato quarant’anni fa dalla ’ndrangheta – assume un valore ancora più profondo. “L’impegno fermo e costante nella lotta alla criminalità organizzata, l’attaccamento alle istituzioni, il senso del dovere dimostrato ogni giorno e in ogni azione dal dott. Giannella – ha aggiunto il Sindaco – sono un esempio per tutti noi biscegliesi”.