“Fra Sacro e Secolo”, al via percorso al Museo Diocesano di Bisceglie

Parte “Fra Sacro e Secolo”, un cantiere di ascolto, condivisione, riflessione con il mondo della cultura che sii terrà a Bisceglie.

Quest’anno il percorso vede protagoniste le tre virtù teologali: fede, speranza, carità, in un confronto fra credenti e non credenti, teologi e filosofi, per comprendere quali prospettive sociali e pastorali possiamo ancora percorrere alla luce dei “segni dei tempi”.

“Vi aspettiamo nei giorni 7-14-20 marzo – dichiarano gli organizzatori – presso il Seminario Diocesano, alle ore 19,30 per ripensare insieme i nostri cammini di fede, fra sacro e secolo”.

L’iniziativa è stata promossa dal Centro Diocesano Vocazioni con il patrocinio della Società Filosofia Italiana Sezione di Bari.

Programma:

– Martedì 7 marzo, ore 19.30 – Fede

con Vincenzo di Pilato e Alberto Altamura

– Martedì 14 marzo, ore 19.30 – Speranza

con Roberto Massaro e Rossana De Gennaro

– Lunedì 20 marzo, ore 19.30 – Carità

Con Jean Paul Lieggi e Michele Lucivero