Forum Riada: si torna a parlare di economia a Bisceglie con “L’impresa si FA, non si racconta”

Fervono i preparativi per la 4^ edizione del Forum Riada “L’impresa si FA, non si racconta”, organizzato da Riada Partners Stp, società esperta in materia di consulenza manageriale, fiscale e contabile.

L’appuntamento è fissato per venerdì 6 maggio 2022 alle ore 17.30, nella ormai consueta location di Villa Ciardi (via Sant’Andrea, 206) a Bisceglie.

Un evento di carattere annuale che nelle passate edizioni si è fregiato, tra gli altri, di relatori del calibro di Michele Emiliano, presidente Regione Puglia e Francesco Giorgino, giornalista e conduttore Tg1 e che ha da sempre come tema principale un unico obiettivo: “Saper fare impresa oggi“.

Quest’anno l’evento è più atteso che mai, dopo gli involontari stop del 2020 e 2021 dovuti a un pandemia che ha cambiato non solo i rapporti sociali, ma anche e soprattutto il modo di fare economia.

Proprio sull’economia del futuro verterà la discussione dell’edizione 2022:

Sfide imprenditoriali del futuro; PNRR e Legalità; Storie di successo e coraggio ai tempi del Covid

In tanti i relatori dall’alto spessore personale, che anche quest’anno daranno vita ad un momento di confronto tra le istituzioni e le migliori eccellenze imprenditoriali del territorio.

Tra loro rettori universitari, imprenditori, sindaci e figure istituzionali come Pippo Cannillo, Antonello Garzoni, Antonio Decaro, Antonio De Luce, Roberto de Gennaro, Mariarita Costanza, Luca Vigilante.

Confermata anche la presenza del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e del Presidente di Confindustria Puglia, Sergio Fontana, che apriranno i lavori dell’edizione 2022.



Moderatore, come da tradizione, Alessandro Ricchiuti, Amministratore Delegato Riada Partners Stp e Consigliere della sez. TIC del consiglio direttivo Confindustria Bari e BAT.

L’evento è gratuito e a numero chiuso. Per iscriversi all’evento e per consultare il programma completo: www.forumriada.it