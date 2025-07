Fornitura di libri di testo e agevolazioni trasporti per studenti: al via le domande

La Regione Puglia ha pubblicato l’Avviso pubblico per l’assegnazione del beneficio relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici per l’anno scolastico 2025/2026. Il contributo è destinato agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado, appartenenti a nuclei familiari con un ISEE pari o inferiore a 12.000 euro, elevato a 15.000 euro per famiglie con almeno tre figli.

Le domande potranno essere inoltrate esclusivamente online tramite il portale dedicato della Regione Puglia www.studioinpuglia.regione.puglia.it, alla sezione “Libri di testo a.s. 2025/2026”.

L’Avviso prevede due finestre temporali per l’invio delle istanze:

fino al 4 agosto alle ore 12.00 (prima finestra)

Dall’8 settembre al 19 settembre alle ore 12.00 (seconda finestra)

Fuori dai termini indicati, il sistema non consentirà ulteriori trasmissioni.

Tra le novità introdotte per il 2025/2026, la Regione ha approvato in via sperimentale un’agevolazione tariffaria per studenti pendolari delle scuole secondarie di II grado: sarà possibile richiedere uno sconto del 50% sull’abbonamento mensile ai servizi di trasporto pubblico regionale, metropolitano e provinciale, per il periodo da ottobre 2025 a maggio 2026.

Il beneficio è richiedibile solo nella prima finestra temporale (fino al 4 agosto) e sarà assegnato sulla base di una graduatoria, tenendo conto del valore ISEE e dell’ordine di presentazione della domanda. Il contributo complessivo per ogni studente non potrà superare i 1.000 euro.

Per ogni informazione si rimanda al sito del Comune di Bisceglie nella sezione Avvisi.