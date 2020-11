Formazione e lavoro, ecco la CLASSIFICA delle scuole superiori biscegliesi secondo “Eduscopio”

Anche in conclusione di questo 2020 la Fondazione Agnelli ha redatto la classifica completa degli istituti migliori d’Italia, uno strumento pensato per aiutare i genitori a trovare la scuola giusta per i propri figli.

“Eduscopio”, questo il nome del progetto che da anni rappresenta l’atlante dei migliori licei, istituti tecnici e professionali del Belpaese. Basandosi sui risultati ottenuti degli alunni dopo il diploma, misurando dunque la performance dei ragazzi al primo anno di università (numero di esami sostenuti e media dei voti), la Fondazione ideatrice stila una classifica. Discorso differente per gli istituti tecnici e per i professionali: per questi esiste anche una seconda classifica che verte sugli sbocchi lavorativi, sul tasso di occupazione e sulla coerenza fra studi fatti e lavoro trovato.

Come si saranno piazzati gli istituti biscegliesi in merito al percorso di formazione accademica e professionale effettuato?

Dalla ricerca riportata su eduscopio.it il Liceo “da Vinci”, indirizzo scientifico, ottiene un indice FGA (media dei voti conseguiti agli esami universitari, ponderata per i crediti formativi di ciascun esame per tenere conto dei diversi carichi di lavoro ad essi associati e crediti formativi universitari ottenuti, in percentuale sul totale previsto – i due indicatori sono in grado di dirci quanti esami hanno superato gli studenti di una scuola [velocità negli studi] e come li hanno superati [profitto degli studi]) di 75.96/100. Il voto della maturità degli immatricolati, in media, è stato di 82.3, quello dei non immatricolati di 75.6, mentre il numero medio dei diplomati per anno è di 107. L’84% degli studenti dello Scientifico si immatricola e supera il primo anno accademico, solo l’8% non riesce a superarlo, il 9 % non si immatricola affatto. La scelta dei diplomati, per ciò che concerne il percorso universitario, vira soprattutto verso l’area tecnica (24.1%), scientifica (23.4%), economico-statistica (12.2%), umanistica (10.8%), giuridico-politica (9.2%), solo il 7.5% intraprende studi sanitari e il 6.4% quelli medici. Il 54.2% ha scelto l’Università di Bari, il 21% il Politecnico di Bari, il 9.5% l’Università di Foggia, il 15.3% altre università.

Passiamo al Linguistico “da Vinci”: l’indice FGA è pari a 67.65/100. Il voto della maturità degli immatricolati, in media, è stato di 85, il voto dei non immatricolati di 80.8, mentre il numero medio dei diplomati per anno è di 37. Il 62% degli studenti del Linguistico si immatricola e supera il primo anno accademico, solo il 6% non riesce a superarlo e ben il 32% degli studenti non si immatricola. Sulla scelta dei diplomati spazio all’area umanistica (50%), giuridico-politica (13.2%), economico-statistica e sociale (9.2%), scientifica (7.9%), tecnica (5.3%). Il 68.4% sceglie l’Uniba, il 5.3% il Poliba, il 5.3% l’Università di Foggia, il 5.3% l’Università di Bologna e il 15.7% altri atenei.

Esaminiamo ora l’Istituto Tecnico-Economico “Giacinto Dell’Olio”: qui l’indice FGA è di 50.71/100. Il voto, in media, della maturità degli immatricolati è di 82.4, il voto dei non immatricolati di 72.4, mentre il numero medio dei diplomati per anno è di 122. Un terzo, esattamente il 31% degli studenti a indirizzo tecnico-economico del “Dell’Olio” si immatricola e supera il primo anno accademico, il 10% non riesce a superarlo e addirittura il 60% preferisce non immatricolarsi. I diplomati, per i loro studi universitari, optano per l’area economico-statistica (31.1%), umanistica (25%), giuridico-politica (17.6%), scientifica (10.8%), tecnica (5.4%), sociale (4.1%). Il 67.6% predilige l’Uniba, il 4.7% il Poliba, il 19.6% l’Università di Foggia, l’8.1% altre università.

Restando all’Istituto Tecnico-Economico “Giacinto Dell’Olio” Eduscopio analizza anche l’indice di occupazione dei diplomati che, in questo caso, è del 43% e i giorni di attesa per il primo contratto significativo sono 231. Il 26% dei diplomati ha lavorato più di sei mesi in due anni, il 15% meno di sei mesi in due anni, il 19% lavora e studia all’università, il 22% studia all’università e il 19% risulta disoccupato. Per quel che riguarda le tipologie contrattuali ottenute dai diplomati il 51.9% è temporaneo, il 28.7% è apprendistato, il 19.4% è indeterminato. Analizzata anche la coerenza tra titolo di studio e lavoro svolto: per il 50.4% nessuna coerenza, per il 24.8%, pari merito, coerente e trasversale.

Ecco invece i dati per l’Istituto “Sergio Cosmai” – indirizzo professionale – industria e artigianato: qui l’indice di occupazione dei diplomati scende al 38% e i giorni di attesa per il primo contratto significativo sono 221. Il numero medio di diplomati per anno è di 53. In questo caso il 36% dei diplomati ha lavorato più di sei mesi in due anni, il 22% meno di sei mesi in due anni, soltanto l’1% lavora e studia all’università e il 4% studia all’università, mentre il 38% risulta disoccupato. Contratti: il 63.3% è temporaneo, il 16.3% è apprendistato, il 20.4% è indeterminato. Quanto alla coerenza tra titolo di studio e lavoro svolto: per il 56.6% nessuna coerenza, per il 26.4% è coerente, il 17% professioni trasversali.

Riportiamo ora i dati per l’Istituto “Sergio Cosmai” – indirizzo professionale – servizi: indice di occupazione dei diplomati è del 45% e i giorni di attesa per il primo contratto significativo risultano 240. Il numero medio di diplomati per anno è di 37. Qui il 41% dei diplomati ha lavorato più di sei mesi in due anni, il 22% meno di sei mesi in due anni, soltanto il 4% lavora e studia all’università e il 5% studia all’università, mentre il 28% risulta disoccupato. Tipi di contratto: il 58.1% è temporaneo, il 19.4% è apprendistato, il 22.6% è indeterminato. Quanto alla coerenza tra titolo di studio e lavoro: per ben il 60.5% nessuna coerenza, per il 28.9% è coerente, il 10.5% professioni trasversali.