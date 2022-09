Fondo acquisto macchinari ristorazione, Confcommercio promuove misura ministeriale

La Confcommercio di Bisceglie annuncia lo stanziamento di contributi in conto capitale per le imprese della ristorazione, per le gelaterie e le pasticcerie che acquistano macchinari professionali e beni strumentali. Finalità della misura è sostenere le eccellenze della ristorazione e della pasticceria che valorizzino il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico del nostro Paese.

Lo stanziamento rientra nel “Fondo per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano” previsto dalla Legge di Bilancio 2022.

«L’obiettivo dell’intervento è promuovere le peculiarità, le eccellenze della ristorazione e della pasticceria del nostro Paese, realtà produttive che operano anche per dare slancio alle peculiarità enogastronomiche dei nostri territori». spiega il presidente Confcommercio Bisceglie, Leo Carriera.

Modalità e termini di presentazione delle domande saranno definiti nei prossimi giorni con un Provvedimento direttoriale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. In Gazzetta Ufficiale finora è stato pubblicato il Decreto ministeriale che definisce le disposizioni attuative del “Fondo” che ha una dotazione complessiva pari a 56 milioni di euro per gli anni 2022/2023 in favore delle imprese con i seguenti codici Ateco:

• 56.10.11 “Ristorazione con somministrazione”, iscritte nel registro delle imprese da almeno 10anni o, alternativamente, che abbiano acquistato prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici per almeno il 25% del totale dei prodotti alimentari acquistati nei 12 mesi precedenti;

• 56.10.30 “Gelaterie e pasticcerie” e 10.71.20 “Produzione di pasticceria fresca”, iscritte nel registro delle imprese da almeno 10 anni o, alternativamente, che abbiano acquistato i suindicati prodotti, nel medesimo periodo di cui sopra, per almeno il 5% sul totale.

«Si tratta di una interessante opportunità per gli operatori del nostro territorio, un intervento che dà respiro e linfa a progetti e legittime ambizioni di crescita economica e professionale. La Confcommercio di Bisceglie sarà a disposizione per ulteriori delucidazioni e per seguire l’iter di partecipazione alla misura, appena saranno definite dal Ministero le modalità di presentazione delle domande», conclude Carriera.