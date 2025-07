“Focaccia mia!”: una festa di sapori, cuore e comunità

Lo scorso 15 luglio, all’interno del Parco Caduti di Nassiriya, si è tenuta la prima edizione di “Focaccia Mia!”, il nuovissimo concorso amatoriale dedicato alla focaccia tipica biscegliese, evento inserito nell’ambito della rassegna “Mani in Pasta” promossa dall’associazione Bisceglie Start. Ben quattordici i partecipanti, provenienti da Bisceglie, Trani e Bitonto, che si sono sfidati tra teglie fumanti, impasti profumati e tanta emozione.

A trionfare è stata la biscegliese Rosa Abbate, che ha conquistato la giuria e il pubblico con una focaccia impeccabile per gusto, cottura e aderenza alla tradizione. Al secondo posto un’altra biscegliese, Valentina Ruggieri, seguita al terzo dalla bitontina Vincenza Robles, che ha partecipato con grande passione e dedizione.

Una giuria d’eccezione ha valutato in anonimato ogni focaccia, incontrandosi per la prima volta solo il giorno della gara, a garanzia della massima trasparenza e imparzialità. Le uniche persone a conoscenza anticipata dei nomi dei giurati sono state Francesco Losapio, curatore del concorso, e Savino Tedeschi, presidente di Bisceglie Start, che hanno personalmente contattato e selezionato ciascun componente, chiedendo il massimo riserbo fino al momento della valutazione ufficiale.

La giuria era così composta: Chef Giovanni Lorusso, Presidente di Giuria; Chef Savino Dimastrochicco, ACP BAT; Chef Giampiero Gentile; Pizza Chef Roberto Lopopolo; Bread Chef Gianfranco Di Pierro; Influencer biscegliese Alessia Ulloa – Chilometropuglia; Dott.ssa Katia Todisco per Confcommercio Bisceglie; Consigliera comunale Pasqua Pasquale; Consigliere provinciale Michele De Noia; Prof. Corrado Binetti dell’Istituto Alberghiero di Molfetta. Con il prezioso supporto dei commissari di cucina: Chef Davide Brescia, vicepresidente di Bisceglie Start; Bread Chef Mauro Preziosa. Segreteria a cura di Francesca Tedeschi, per il coordinamento e la raccolta delle schede tecniche.

In una dichiarazione congiunta, Savino Tedeschi e Chef Francesco “Ciccio” Losapio ribadiscono la loro soddisfazione per la buona riuscita della manifestazione: “Siamo profondamente grati a tutti i giudici, ai partecipanti e a chi ha contribuito con passione all’organizzazione. Il successo di questa prima edizione è il frutto di una squadra meravigliosa e dell’amore che Bisceglie ha per la sua focaccia. Abbiamo visto timore, gioia, commozione e soprattutto il calore di una comunità unita.”

Un ringraziamento speciale va all’Istituto Alberghiero di Molfetta, che ha messo a disposizione tre bravissime alunne, impreziosendo il legame tra scuola e territorio. Il concorso è stato possibile grazie al supporto di main partner e sponsor: Confcommercio Bisceglie, nella persona del Dott. Leo Carriera, e l’Amministrazione Comunale, rappresentata dall’Assessore alla Cultura Loredana Bianco, oltre che tutti i commercianti che hanno arricchito la zona mercatino con i loro prodotti. Ringraziamento anche alla fondazione ANT, al’associazione Assolocali, che con la sua maestria e passione ha deliziato il palato degli intervenuti, all’Associazione Tennis Tavolo Dolmen, che ha animato l’evento con entusiasmo, regalando momenti di divertimento e sportività, all’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Bisceglie, per la vicinanza e il supporto alla manifestazione.

A dvr consulting, a dok degusteria, a team Bimby Marina Ricchiuti Bisceglie, a Saco’ soluzioni e arredamenti commerciali, a Sweet and drinks cantine Botta, a Azienda agricola Voliamo, e a tutte le attività che hanno messo a disposizione i premi. La serata è stata presentata da Damiano Cassanelli.

“Infine, il più sentito grazie va ai partecipanti, che con entusiasmo e umiltà hanno reso viva questa competizione, e a tutti i presenti che hanno riempito il parco e hanno esultato durante la premiazione. È stato un abbraccio collettivo che ci ha emozionati profondamente. Abbiamo festeggiato la focaccia per quello che è: un aggregante di tradizione, gioia e festa”, scrivono gli organizzatori.