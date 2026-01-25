FlixBus attiva una nuova linea diretta per Roma con fermate anche a Bisceglie

FlixBus inaugura una nuova linea diretta verso Roma con fermate a Bisceglie, Andria e Trani, rafforzando i collegamenti tra la Capitale e la provincia di Barletta-Andria-Trani. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di agevolare gli spostamenti di studenti e lavoratori fuorisede provenienti dal territorio, ma anche di favorire nuovi flussi turistici da Roma verso la BAT.

Grazie al nuovo collegamento, è possibile raggiungere Roma sette giorni su sette partendo da Bisceglie e Trani, con fermate intermedie a Isernia e Campobasso e arrivo alla stazione Tiburtina alle ore 13:55. Da Trani la partenza è prevista ogni mattina alle 8:05 da via Superga, mentre da Bisceglie gli autobus FlixBus partono alle 7:55 da via Santa Chiara d’Assisi. Tutte le tratte da e verso Andria, Trani e Bisceglie sono acquistabili sul sito ufficiale e tramite l’app FlixBus.

Contestualmente, la società rinnova anche l’accordo con l’Associazione delle Vie Francigene, confermando l’impegno nella valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico locale in un’ottica di mobilità sostenibile. Andria, Trani e Bisceglie rientrano infatti tra le circa trenta tappe italiane della Via Francigena raggiungibili con FlixBus. Ai pellegrini del celebre cammino europeo saranno riservate riduzioni sul costo del viaggio, favorendo così nuovi arrivi e una maggiore accessibilità al territorio della BAT.