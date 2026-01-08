Flavia Anania si insedia come nuovo Prefetto della Bat

Si è insediato nella mattinata di ieri il nuovo Prefetto della provincia di Barletta Andria Trani, Flavia Anania, nominata con provvedimento del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre scorso. Nata il 20 gennaio 1962, Anania proviene dalla Prefettura di Genova, dove ha ricoperto l’incarico di Vice Prefetto Vicario.

Nel corso di una lunga e articolata carriera nell’Amministrazione civile dell’Interno, il Prefetto Anania ha maturato una solida esperienza in contesti territoriali complessi, ricoprendo ruoli di vertice presso le Prefetture di Genova, La Spezia e Livorno. In tali sedi ha avuto responsabilità dirette nei settori dell’ordine e della sicurezza pubblica, degli affari generali e del coordinamento interistituzionale. Ha inoltre svolto le funzioni di Presidente della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Firenze – Sezione di Livorno.

La tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e il contrasto a ogni forma di criminalità, con particolare attenzione ai fenomeni di criminalità organizzata, costituiranno un asse prioritario dell’azione prefettizia. In un territorio che manifesta una domanda di sicurezza sempre più articolata, la Prefettura sarà chiamata a garantire risposte ferme, costanti e credibili, fondate su un’azione integrata di prevenzione e controllo, a tutela della convivenza civile e della serenità delle comunità locali.

L’attività del Prefetto Anania si svolgerà in stretto raccordo con i vertici provinciali delle Forze di Polizia e con la Magistratura, valorizzando la coesione istituzionale come elemento essenziale per l’efficacia dell’azione di contrasto ai fenomeni criminali e per il presidio dell’ordine pubblico, anche nei contesti più complessi. Particolare rilievo assumerà l’azione antimafia, intesa come sistema avanzato di prevenzione e di tutela dell’economia legale, attraverso il rigoroso esercizio delle competenze in materia di informazioni antimafia, controllo degli appalti pubblici e delle filiere produttive, accessi ai cantieri, vigilanza sugli assetti societari e monitoraggio dei settori maggiormente esposti al rischio di infiltrazioni criminali.

In questo quadro si inserisce anche l’attenzione costante al rispetto della legalità nell’azione della pubblica amministrazione e nella gestione della cosa pubblica, quale presidio di correttezza, imparzialità e buon andamento, nonché strumento fondamentale per rafforzare il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni.

Nei prossimi giorni il Prefetto Anania avvierà un ciclo di incontri istituzionali con i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, con i sindaci dei Comuni capoluogo, con il Presidente della Provincia e con le principali autorità civili, militari e religiose, per acquisire un quadro diretto delle priorità operative e delle criticità del territorio. Al termine di questa fase di ascolto e confronto è previsto un incontro con gli organi di informazione, durante il quale saranno illustrate le linee guida del mandato prefettizio, in coerenza con le direttive del Ministero dell’Interno.