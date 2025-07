Fit-Cisl, UilTrasporti e Fiadel: “Mai messi al corrente di fatti illeciti su igiene urbana”

In merito alle dichiarazioni rese pubbliche da alcuni lavoratori del cantiere di igiene urbana di Bisceglie, le Organizzazioni Sindacali, Fit-Cisl, UilTrasporti e Fiadel accolgono con favore l’iniziativa dei lavoratori di voler segnalare le proprie perplessità alle istituzioni competenti, quali Prefettura, Anac e Guardia di Finanza. “Auspichiamo che tali organi possano chiarire ogni eventuale dubbio e fare luce su responsabilità o irregolarità eventualmente occorse nella gestione degli appalti, delle assunzioni e delle trasformazioni contrattuali”, scrivono gli esponenti del sindacato.

“Al contrario di quanto affermato, le scriventi organizzazioni non sono mai state messe a conoscenza di fatti illeciti o “marci”, né di operazioni che potessero configurare favori o trattamenti preferenziali. Qualora fossero emersi o venissero segnalati comportamenti di tale natura, avremmo agito immediatamente, così come abbiamo sempre fatto nel nostro ruolo di tutela dei diritti collettivi e individuali”, si legge nel comunicato. “Lavoriamo con costanza e determinazione per ottenere la stabilizzazione oraria dei lavoratori a tempo parziale, affinché tutti possano vedersi riconosciuto un contratto pienamente coerente con l’effettivo lavoro svolto. Così come l’assunzione a tempo indeterminato di quei lavoratori attualmente utilizzati con contratti di somministrazione o interinali, alcuni dei quali operano presso il cantiere di Bisceglie da quattro, tre o due anni, senza mai aver ottenuto il giusto inquadramento e la necessaria stabilità”.

“A tal proposito, tutti gli incrementi di orario che i lavoratori hanno ottenuto nel tempo, inclusi quelli significativi registrati negli ultimi due anni (+25% circa per i lavoratori part-time a tempo indeterminato), sono stati raggiunti grazie alle battaglie unitarie portate avanti dalle scriventi Organizzazioni Sindacali, a dimostrazione dell’impegno concreto per il miglioramento delle condizioni di lavoro. A dimostrazione di quell’impegno gli esiti provenienti dagli ultimi incontri verbalizzati del 18/02/2025 e del 09/04/2025 che incrementavano le ore dei lavoratori part time indeterminati e impegnavano altresì l’azienda a fare richiesta d’incontro al fine di utilizzare le risorse incrementate per la stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato o somministrato”, conclude la nota unitaria di Fit-Cisl, UilTrasporti e Fiadel.

“Abbiamo più volte chiesto alle amministrazioni comunali che si sono succedute negli ultimi due mandati e alle aziende affidatarie di assumersi questa responsabilità, senza mai ottenere risposte definitive, ma non abbiamo mai smesso di rivendicare trasparenza, correttezza e dignità del lavoro per tutti”, ribadiscono le segreterie territoriali.