A seguito di quanto stabilito in sede di Conferenza dei Capigruppo, il Consiglio Comunale è stato convocato in seduta urgente e svolgimento in presenza, presso la sala consiliare “On. Prof. Giovanni Battista Bruni”, in Via Trento 8, il giorno 18 maggio alle ore 16.
Un consiglio comunale monotematico particolarmente importante, durante il quale si discuterà di sicurezza urbana, contrasto alla criminalità e rafforzamenti dei presidi di legalità sul territorio biscegliese.
La seduta del Consiglio Comunale potrà essere seguita in diretta streaming collegandosi al sito istituzionale del Comune di Bisceglie: https://www.comune.bisceglie.bt.it