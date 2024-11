Fisiowell Medical Fitness, a Bisceglie la nuova sede per il benessere e la riabilitazione / VIDEO

Il luogo dove la scienza incontra il benessere. Questo racchiude la nuova sede di Fisiowell Medical Fitness inaugurata lo scorso 9 novembre in via Mauro Giuliani 6e, a Bisceglie.

Dall’esperienza nella riabilitazione e nel trattamento di patologie muscoloscheletriche del fisioterapista, dott. Valerio Porcelli e del suo team di professionisti, dello studio di fisioterapia e osteopatia Fisiowell (in via Pozzo Marrone, 66-68) è nato un nuovo concetto di palestra in cui il movimento del corpo è lo strumento per recuperare il benessere di ciascuno di noi.

“Molti pazienti avevano bisogno di essere guidati nel percorso di completamento della loro riabilitazione e mantenere un corretto stato di benessere – commenta Valerio Porcelli, titolare di Fisiowell Studio e Fisiowell Medical Fitness – “per questo è nata l’esigenza di creare una palestra medica in cui fisioterapisti e personal trainer mettono le loro competenze a disposizione di sportivi e non, pagando un semplice abbonamento.”

“Questa è una struttura in cui uno sportivo che ha subìto un trauma, può recuperare dal giorno zero al pieno rientro all’attività sportiva, o un paziente affetto da scoliosi o da un disordine posturale potrà svolgere esercizi mirati e specifici per trattare e risolvere quel problema, ma non solo. E’ una palestra adatta a tutti, dai bambini agli anziani, e non è rivolta soltanto a chi ha una patologia – conclude il dottor Porcelli – ma a tutti coloro che vogliono eseguire una sana attività fisica per poter migliorare il proprio stato di salute.”

Fisiowell Medical Fitness è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 21 in via Mauro Giuliani, 6e.

Per info o appuntamenti: 3451714304

Foto: Cristina Pellegrini