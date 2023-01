Finanziamenti PNRR, a Bisceglie 855.000 euro per nuove mense scolastiche

Il Comune di Bisceglie ha ottenuto un finanziamento Pnrr di 855.000 euro per la realizzazione di nuove mense scolastiche alla scuola “Arc. Prof. Caputi”, in via XXV Aprile, e all’istituto scolastico in via Martiri di via Fani.

Nello specifico, il nuovo immobile destinato a refettorio della scuola “Caputi”, dimensionato per un numero di 60 alunni in due turni di refezione, sarà realizzato nello spazio dove ora c’è un giardinetto e sarà direttamente collegato alla scuola, con affaccio diretto su via Mercadante.

Il nuovo fabbricato per la mensa del plesso in via Martiri di via Fani, che potrà ospitare 300 alunni in due turni di refezione, sarà invece realizzato nel piazzale antistante la scuola, direttamente collegato alla stessa, con affaccio diretto su via Bartolo Colangelo-angolo via Martiri di Via Fani.

Le strutture saranno dotate di un adeguato spazio per il porzionamento dei pasti e uno spazio dispensa opportunamente disimpegnate, oltre che di spogliatoio, doccia e servizi igienici per il personale addetto. Saranno previste inoltre superfici orizzontali e verticali lavabili, sistemi di ricambio d’aria (VMC), dispositivi di protezione dagli insetti, spazi per la pulizia dei bambini corredato di lavabi. Gli interventi prevedono altresì l’arredo dei nuovi edifici con tavoli e sedie diversificati a seconda della fascia di età degli alunni che avranno accesso al servizio di refezione scolastica, e con attrezzature inox per i locali destinati al personale addetto alla refezione.

“Ancora una volta parlano i fatti. È l’ennesimo finanziamento che riusciamo ad ottenere per Bisceglie e in particolare per migliorare le nostre scuole”, ha sottolineato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Le nuove strutture assicureranno ambienti, dotazioni e impianti tecnologici atti a garantire, in stretta relazione con i requisiti di igiene, l’osservanza delle norme relative alle condizioni di abitabilità e in materia di somministrazione di cibo. L’ennesimo progresso che colma vecchie lacune e rende le nostre scuole sempre più moderne e fruibili per il bene dei nostri bimbi e la tranquillità di noi genitori”.