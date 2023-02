Fidelity Contest di Confcommercio Bisceglie, donati a Villa Giulia i premi non ritirati

La Confcommercio di Bisceglie ha consegnato nel pomeriggio di mercoledì 22 febbraio i premi non ritirati dai vincitori del Fidelity Contest natalizio alle suore di Villa Giulia. L’estrazione dei biglietti vincenti è avvenuta il 6 gennaio in piazza Vittorio Emanuele II con la conduzione di Vitantonio Mazzilli e Francesco Brescia.

Lo staff di Confcommercio Bisceglie aveva dato un mese di tempo (entro il 7 febbraio quindi) per ritirare i premi presso la sede di via Capitano Gentile. Superato tale termine gli organizzatori hanno inteso donare i premi non reclamati, oltre a beni di prima necessità e buoni e ulteriori prodotti offerti da alcune attività aderenti all’iniziativa, alla realtà biscegliese che si occupa di minorenni svantaggiati. Alla consegna hanno preso parte per Confcommercio Bisceglie, Leo Carriera e Katia Todisco, e per l’amministrazione comunale, che ha conferito il patrocinio al Fidelity Contest, il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

“Abbiamo voluto donare quanto offerto dalle oltre ottanta attività aderenti all’iniziativa e non ritirato dai legittimi vincitori a una realtà locale da sempre impegnata a favore dei meno fortunati, di chi ha più bisogno – spiega Leo Carriera – Insieme al sindaco e a Katia Todisco, che moltissimo si è prodigata per la buona riuscita dell’iniziativa, abbiamo consegnato alle responsabili di Villa Giulia articoli di abbigliamento, materiale scolastico, generi alimentari a lunga scadenza e buoni spesa offerti da diverse attività commerciali aderenti al contest. Il gesto del dono è sempre un gesto utile soprattutto quando è indirizzato a chi vive condizioni di vita meno favorevoli”.

“Aver donato al Centro Diurno Villa Giulia i premi non ritirati del Fidelity Contest natalizio conferma, ancora una volta, la vocazione spiccatamente solidale che ha animato il Natale 2022 organizzato dal Comune di Bisceglie in collaborazione con Confcommercio Bisceglie, AssoLocali Bisceglie-ViviBisceglie, Mercatincittà, BisceglieViva, Distretto Urbano del Commercio, Teatro Pubblico Pugliese, Associazione Borgo Antico e Politeama Italia – sottolinea il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano – Tanti eventi hanno avuto fini benefici, denotando comune sensibilità verso chi è più in difficoltà, comun denominatore anche di questa donazione in favore di una realtà, quella gestita dalle suore francescane alcantarine, che opera con encomiabile generosità per stare accanto quotidianamente a bimbi e ragazzi, sostenendoli nella loro formazione e crescita, favorendo la loro inclusione e socializzazione. Ci ho tenuto a partecipare alla consegna per sottolineare l’apprezzamento per l’iniziativa solidale di Confcommercio e del Presidente Leo Carriera, insieme a Katia Todisco“.