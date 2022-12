Fidelity contest dell’Epifania, l’iniziativa natalizia di Confcommercio Bisceglie / DETTAGLI

Come preannunciato giorni fa la Confcommercio di Bisceglie, con il supporto delle attività commerciali e del Duc e con il patrocinio del Comune di Bisceglie, ha organizzato l’estrazione dell’Epifania, iniziativa volta a incentivare i clienti a recarsi presso le attività commerciali, e non solo, per i loro acquisti e per i regali di Natale.

Ciascuna attività aderente all’iniziativa, distinguibile dall’apposita vetrofania realizzata ad hoc, deciderà il criterio attraverso il quale omaggiare i propri clienti con un biglietto per gli acquisti effettuati dall’8 dicembre al 31 dicembre 2022.

La pesca dei trenta biglietti vincitori dell’edizione 2023 si svolgerà il 6 dicembre in piazza Vittorio Emanuele II alle ore 20:00. I biglietti vincitori saranno poi pubblicati sulla pagina Facebook di Confcommercio Bisceglie così come, tra pochi giorni, i premi messi in palio dai commercianti che hanno sposato l’idea.

“Fare rete, coinvolgere gli associati e incentivare all’acquisto nelle attività commerciali della nostra città – sottolinea il presidente Confcommercio Bisceglie, Leo Carriera – Un’idea pensata per dare sempre più slancio e linfa al commercio di vicinato”.