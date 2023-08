“Fiat 500, la nostra passione in uno scatto”: un contest dedicato alla storica auto

Il Fiat 500 Coordinamento di Bisceglie da un’idea di Michele de Pinto, in collaborazione con Confcommercio Bisceglie e Scuola Di Ciclismo Ludobike Racing Team, ha avviato un contest fotografico per coinvolgere tutti gli appassionati della Fiat 500, non solo attuali ma anche chi conserva un ricordo del passato della Fiat 500, un’auto che ha segnato la storia dell’automobile.

Ai partecipanti verrà chiesto di rappresentare con una fotografia la Fiat 500 che dovrà essere inviata entro il 3 settembre 2023 tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail: totoby@libero.it. Saranno selezionati alcuni scatti fotografici che saranno esposti domenica 10 settembre in occasione del “XXI Raduno Il Dolmen”.

Nell’occasione saranno premiati, con prodotti tipici locali, tre elaborati a insindacabile giudizio di una giuria qualificata composta da Katia Todisco per Confcommercio Bisceglie (Presidente di Giuria), Pantaleo Di Molfetta(fotografo), Cristina Pellegrini (fotografa sportiva), Antonio Lopopolo (Ludobike Racing Team), Piero Bianco (Agente Ass. Sara).

L’iscrizione al contest fotografico è gratuita, per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare il 366.224.76.42.