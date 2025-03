Fiammetta Borsellino a Bisceglie per l’incontro “Paolo Borsellino oggi”

Bisceglie ospita Fiammetta Borsellino in un momento di confronto e dialogo dal titolo “Paolo Borsellino oggi”. Appuntamento martedì 18 marzo alle ore 19:00 all’Auditorium “Don P. Arcieri” di Epass. A oltre trent’anni dalla strage di via D’Amelio, in cui il magistrato palermitano fu assassinato dalla mafia insieme alla sua scorta, la testimonianza di sua figlia Fiammetta assume un valore profondo, offrendo una riflessione sull’eredità morale del padre e sull’attualità della sua battaglia per la giustizia.

Da anni impegnata nella ricerca della verità e nella sensibilizzazione alla cultura della legalità, Fiammetta Borsellino porta a Bisceglie un messaggio forte e chiaro: il sacrificio di Paolo Borsellino non deve essere solo ricordato, ma trasformato in azione concreta. Tra i temi al centro dell’incontro la necessità di un impegno costante contro la criminalità organizzata e il ruolo delle nuove generazioni nella costruzione di una società più giusta e consapevole.

L’appuntamento di martedì 18 marzo con Fiammetta Borsellino si inserisce nel calendario delle iniziative promosse dal Comune di Bisceglie per il 40esimo anniversario dell’uccisione di Sergio Cosmai, direttore del carcere di Cosenza assassinato dalla ’ndrangheta nel 1985. Un percorso di memoria che attraverserà diversi momenti di approfondimento fino al 10 gennaio, giorno della nascita di Cosmai.