Fials sollecita Asl a prorogare contratti personale sanitario in scadenza

La Segreteria Territoriale FIALS Bat, guidata da Angelo Somma e Sergio Di Liddo, esprime apprezzamento nei confronti della direzione strategica aziendale in particolare dell’area del personale per l’intuito avuto nel proporre il provvedimento di assunzioni per c.p.s Infermieri con incarichi per un periodo di 36 Mesi, che permetterà di reclutare professionisti sanitari infermieri fondamentali per fronteggiare questa grave seconda ondata pandemica, calcolando anche i contagi di molti operatori sanitari risultati positivi.

Secondo i sindacalisti “occorre dunque mettere in atto una strategia unica ed urgente per non perdere altro personale verso altre ASL, come sempre accaduto e come accaduto di recente con la perdita di decine di Operatori Socio Sanitari vincitori di concorso non ancora sostituiti”. Per la Fials è quindi “inevitabile la concessione della proroga di tutti i contratti a tempo determinato in servizio nella Asl Bt fino alla maturazione dei 36 Mesi”.

“Non possiamo permetterci di perdere nessun professionista della salute, considerato che trattasi di personale sanitario già formato e pienamente coinvolto in attività assistenziali, nelle unità operative e servizi di tutta la ASL BT in un grave momento di emergenza sanitaria senza precedenti. Riteniamo che nessun professionista della salute, merita di tornare a casa da disoccupato, bisogna dare un segno tangibile di ringraziamento per la professionalità e dedizione che stanno mostrando tutti gli operatori sanitari in questa emergenza pandemica”.