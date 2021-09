Fials: “Grave carenza personale, a rischio servizio pulizie negli ospedali Asl Bt”

“Nonostante i continui e ripetuti allarmi lanciati a più riprese e da tempo dalla Fials, la Direzione Generale della Asl BT, a distanza di circa tre anni non è ancora in grado di procedere all’approvazione del nuovo business plan (benché ne siano stati proposti diversi dall’amministratore unico della Sanitaservice Asl Bt), al fine di procedere al reclutamento del personale ausiliario, necessario per l’adempimento delle attività di pulizia e sanificazione delle strutture sanitarie della Asl Bt”. Parte con queste parole la nota Fials firmata dai segretari territoriali Angelo Somma e Sergio Di Liddo.

“Da mesi, in molte strutture sanitarie della Asl Bt non si riesce più a garantire con regolarità il servizio di pulizia e sanificazione tant’ è che soventemente il personale della Sanitaservice Asl Bt durante il turno di servizio è chiamato a prestare l’attività lavorativa in più unità operative. Le ultime assunzioni effettuate dalla predetta società – prosegue la nota – risalgono ormai al lontano 2015 e nemmeno risulta essere stato sostituito, da quella data, il personale dimissionario e/o collocato in quiescenza”.

“Ad aggravare ancor di più la situazione critica c’è da considerare la perdita dell’organico della ASL BT di 32 ausiliari, già dipendenti, che avendo partecipato alla riserva ai sensi dell’art.52 del D.Lgs 165/2001 nella procedura concorsuale per n. 2445 O.S.S. degli OO.RR. di Foggia sono stati inquadrati nel nuovo profilo professionale di Operatore Socio Sanitario alle dipendenze della ASL BT, motivo per cui da quella data non svolgono più le mansioni di ausiliario addetto alle attività di pulimento e sanificazione delle strutture della Asl Bt”.

“Purtroppo e da settembre 2019 che la Fials continua a segnalare questa grave criticità, ma ad oggi, nonostante l’emergenza sanitaria tuttora in corso le criticità permangono senza alcun segno di volontà di individuare idonee soluzioni. Il personale dipendente della Sanitaservice Asl Bt, utilizzato in continua emergenza è ormai allo stremo delle forze. Appare del tutto evidente che non saranno tollerati ulteriori ritardi – ammonisce in chiusura la nota di Somma e La Notte – considerato che a brevissimo gli ospedali della Asl Bt potrebbero andare al collasso delle attività di pulizie e sanificazione, con il concreto rischio di incremento dei livelli di infezioni nosocomiali causate per gli scarsi livelli di igiene e sanificazione degli ambienti, circostanza che non potrà esimerci dal proclamare lo stato di agitazione dei lavoratori”.