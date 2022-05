Fials Bat: “Sospensione ricoveri Covid all’ospedale di Bisceglie”

“La Direzione Strategica Aziendale Asl Bt con disposizione di mercoledì 11 Maggio a Firma della Direttrice Generale Dott.ssa Tiziana Dimatteo e del Direttore Sanitario Dott. Alessandro Scelzi, a seguito della nota interna a firma del direttore medico del Presidio Ospedaliero di Bisceglie Dott.ssa Pierangela Nardella in cui proponeva la rimodulazione dell’ospedale da attività covid a non covid, ha disposto la sospensione con decorrenza immediata, dei ricoveri dei pazienti covid presso le Unità Operative di Medicina Interna e Cardiologia dell’ospedale di Bisceglie”. Lo dichiarano Angelo Somma e Sergio Di Liddo della Segreteria Fials Bat.

“Dopo la riattivazione delle attività ordinarie del reparto di chirurgia generale e radiologia, a breve, dopo le dimissioni dei pazienti covid attualmente ricoverati e le dovute operazioni di sanificazione degli ambienti – prosegue la nota – sarà possibile riprendere tutte le attività sanitarie ordinarie anche per le unità operative di cardiologia e Medicina. La stessa disposizione richiama la stretta osservanza della disposizione n.32663 del 03/05/2022 la quale prevede che i pazienti che risultano positivi al covid asintomatici/paucisintomatici, devono essere presi in carico e gestiti presso le stanze di isolamento (Covid Room) presenti in tutte le Unità Operative dei Presidi Ospedalieri della Asl BT”.

“Quindi gli Ospedali di Andria e Barletta devono poter gestirsi i loro pazienti affetti da altre patologie che risultano positivi al covid senza scaricare tutto sull’ospedale di Bisceglie”.

“L’ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie dopo più di due Anni chiuso a causa della pandemia, non poteva continuare ad essere ancora ostaggio del covid, anche dopo il 31 Marzo data di Scadenza dello stato di emergenza sanitaria”.

I componenti della Segreteria Fials Bat Angelo Somma e Sergio Di Liddo ringraziano in primis tutti gli operatori sanitari che con il loro impegno, sacrificio, e spirito di abnegazione hanno affrontato con professionalità l’emergenza sanitaria su tutto il territorio della Bat, la Direzione Strategica Aziendale Asl BT e la Direttrice del P.O. di Bisceglie dott.ssa Pierangela Nardella per aver accolto le nostre pressanti sollecitazioni in merito alla riconversione dell’ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie.